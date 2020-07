Anlage punktet mit ihrer Lage

Minigolf in der Heide ab dem 17. Juli

Metelen -

Am 17. Juli dürfen auf der sanierten Minigolfanlage in der Metelener Heide erstmals die 18 Bahnen bespielt werden. Metelens Marketingverein hat viel Herzblut und Eigenleistung in der Projekt investiert. Ein Kiosk wurde aufgebaut – auch für vorbeikommende Radler.