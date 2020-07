Die Kommunalwahl in Frankreich hat auch in Château-Renard für einen Wechsel an der Spitze des Gemeinderates gesorgt: Jocelyn Buron hat Marc Bénédic als langjährigen Bürgermeister abgelöst.

Marc Bénédic hat sich jetzt in einem persönlichen Brief an Bürgermeister Gregor Krabbe für die gute und vor allem harmonische Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren bedankt und deutlich gemacht, dass er auch nach seiner Zeit als aktiver Bürgermeister die Städtepartnerschaft beider Kommunen unterstützen wird. „Freundschaftliche Beziehungen bestehen über den politischen Auftrag hinaus. Städtepartnerschaften leben vom Herzblut auf beiden Seiten und von den persönlichen Kontakten“, wird Marc Bénédic im Pressebericht der Gemeinde Metelen zitiert. Diese hat sich für das große partnerschaftliche Engagement des ehemaligen Bürgermeisters aus Château-Renard mit einem persönlichen Präsent bedankt.

Freundschaft geht über Politik hinaus

Auch der neue Bürgermeister Jocelyn Buron macht in einem Brief an seinen Kollegen in Metelen deutlich, dass er die guten Beziehungen zwischen beiden Gemeinden weiter fördern will. Er hoffe, dass die aufgrund von Covid-19 ausgefallenen gegenseitigen Treffen im kommenden Jahr wieder stattfinden können. Dies hieße dann auch: „Grünes Licht“ für das Schülerferienlager des FC Matellia in Château-Renard und für eine Bürgerreise zum Comice Agricole 2021.

Für dieses Angebot hat sich Bürgermeister Gregor Krabbe bereits bedankt und Jocelyn Buron eine glückliche Hand für seine Aufgaben als Bürgermeister gewünscht.