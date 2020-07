Metelen -

Seniorenheime und Kindergärten sind in diesem Jahr außen vor: Bei den Wahllokalen gibt es umfangreiche Änderungen, wie Wahlleiter Andreas Joost erläuterte. So können die Metelener am 13. September in insgesamt zehn Lokalen an vier Orten ihr Kreuzchen machen – oder natürlich per Briefwahl abstimmen.