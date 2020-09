Metelen -

Der Pfarreirat hatte Familien zu einer Schnitzeljagd durch den Ort eingeladen – ein voller Erfolg, wie die große Zahl der Teilnehmer zeigte. An jeder der zehn Stationen wartete eine neue Aufgabe in Form von aufzuspürenden Zahlen auf die Familien. Religiöse aber auch profane Bauten und Skulpturen im Ort war die Etappenziele. Jetzt wurden die Preise an die Gewinner überreicht.