Samstag an der Felsenmühle

Metelen -

Metelens „Monzaguhru“ Dirk Lating hat es doch noch hinbekommen, sein traditionelles Treffen für Opel-Youngtimer zu organisieren. Es findet am Samstag an der Ochtruper Felsenmühle statt. Künftig will Lating das Treffen markenoffen anbieten – nach 20 Ausgaben als reines Opel-Event.