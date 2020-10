Mittagskarte ist der Schlüssel zu vielen neuen Angeboten

Zu einem guten Ganztag gehören neben den Arbeitsgemeinschaften und schulischen Lernzeiten auch Förder- und Freizeitangebote, die von den Schülern in Anspruch genommen werden können. Über Neuerungen informiert die Kreuzschule in Heek, die auch von Schülern aus Metelen besucht wird.

Mit der neu eingeführten Mika (Mittagskarte) können sich die Kreuzschüler nach den Herbstferien für eine Vielzahl von Pausenangeboten anmelden. Aufgrund der besonderen Herausforderung, die mit der Umsetzung des Hygienekonzeptes der Kreuzschule verbunden sind, wird es zunächst Angebote geben, die nur für einzelne Jahrgänge geöffnet werden.

Die Förder- und Freizeitangebote sind in unterschiedliche Bereiche gegliedert. So kann jeder nach seinen Neigungen und Vorlieben eine entspannte oder bewegte Mittagspause erleben, um im Anschluss wieder für die Unterrichtseinheiten am Nachmittag fit zu sein.

Unterteilt sind die Angebote in verschiedene Bereiche.

Beim Angebot „Sport & Spiele“ gibt es, neben dem Mittagssport in der Sporthalle, das durch Sporthelfer betreut wird, noch einen Trommelworkshop und ein Musik-Bewegungsangebot.

Im Bereich „Ruhe & Entspannung“ besteht bereits jetzt die Möglichkeit, eine entspannte Mittagspause im internationalen Schülercafé zu verbringen. Der zehnte Jahrgang hat zudem die Möglichkeit, für die Mittagspause die Räumlichkeiten des Jugendzentrums ZAK zu wählen.

Die Schülerbücherei lädt mit einer gemütlichen Leseecke zum Verweilen ein. Für alle Schüler, die keine Lust haben, in der Mittagspause zu lesen, gibt es dort auch die Möglichkeit, in der Leseecke einem Hörbuch zu lauschen.

Ein Entspannungsraum mit der Möglichkeit, auf eine „Traumreisen“ zu gehen, soll das Angebot von Ruhe und Entspannung ergänzen.

Ein kurzer Besuch des Schülerkinos oder die Begegnung mit Schulhund Funny sind weitere Besonderheiten für die Gestaltung der Mittagspause in der Kreuzschule.

Spannend soll auch der Bereich „Lernen und Forschen“ sein. Hier können die Schülerinnen und Schüler in ihrer Mittagspause aktiv bei der Gestaltung und Pflege des Schulgartens und demnächst auch bei der AG „Huhn in Heek“ helfen und damit zusätzlich viel Praktisches über den Lebensraum Garten und die Haltung von Hühnern erfahren.

Auch zum Thema „Medien und Kreatives“ laufen die Planungen auf Hochtouren. Hier werden die Themen „Soziale Medien“, „Sicherheit im Internet“ und „E-Sports“ aufgegriffen.

Der letzte Bereich ist das Angebot der Mensa. Dort dürfen die Kinder- und Jugendlichen ihr bestelltes Essen in Ruhe einnehmen.

Nach den Herbstferien will die Kreuzschule mit der neuen Mittagskarte an den Start gehen, heißt es in dem Bericht abschließend.