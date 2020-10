Ein Platz im Himmel . . .

Bernhard Iking blickt zufrieden in die große Runde, die sich an diesem Sonntagnachmittag am Eingang zum Stiftsgarten versammelt hat. „Ich bin überrascht, dass so viele gekommen sind“, meint der Vorsitzende des Heimatvereins Metelen, der zu einem Spaziergang entlang des Evangelienweges eingeladen hatte. In Zeiten, in denen die Pandemie das Leben aller weitgehend bestimmt, ist dieser besinnliche Spaziergang für viele eine willkommene Abwechslung.

14 Stationen

Auch wenn 14 Stationen den Evangelienweg säumen – ein Kreuzweg ist er nicht. Denn die Bildstöcke an diesem Weg erzählen nicht nur die Leidensgeschichte Jesu, sie zeichnen auch sein Leben und Wirken nach. Bernhard Iking erinnert daran, dass der Heimatverein den Evangelienweg vor 23 Jahren in Kooperation mit der Kirchengemeinde und der Kommune errichten ließ. Die Bildstöcke schuf die Horstmarer Bildhauerin Gertrud Büscher-Eilert. Der Weg erstreckt sich vom Eingang zum Stiftsgarten über das Areal an Plagemanns Mühle und führt über den Alten Friedhof.

Kein Kreuzweg

Bernhard Iking wendet sich nun der ersten Station zu und liest den Bibeltext, der sich um diesen Bildstock rankt. Zwei Fischer werfen ihre Netze aus. Es sind Petrus und sein jüngerer Bruder Andreas. Jesus gesellt sich zu ihnen und sagt: „Folget mir. Ich werde euch zu Menschenfischern machen.“ Es ist die Geschichte, in der Jesus aufbricht, um seine Jünger auszuwählen. Der nächste Bildstock erinnert an die Hochzeit zu Kana, bei der Jesus Wasser in Wein verwandelte und damit sein erstes Wunder wirkte. An jeder Station machen die Teilnehmer des Evangelienweges eine kurze Pause. Sie betrachten die in Stein gemeißelten Darstellungen und lauschen den Texten aus dem Leben Jesu, die einige Mitglieder des Heimatvereins einfühlsam vortragen.

Jesus muss verblüfft haben

An einer weiteren Station wird das Leben im Überfluss aufgegriffen. Der entsprechende Bibeltext erzählt von der Begegnung Jesu mit einem reichen Mann, der sich einen Platz im Himmel sichern möchte und Jesus in dieser Frage um Rat bittet. Jesus empfiehlt: „Verkaufe all deinen Besitz und schenke den Erlös den Armen. Dann ist dir ein Platz im Himmel sicher.“

Beim Spaziergang entlang des Evangelienweges wird den Männern und Frauen bewusst, wie Jesus die Menschen durch seine Taten und Worte verblüfft haben muss. Und dass er auf der Seite der Armen und Schwachen stand.

Die Kreuzigung ist ebenfalls ein Teil von Jesu Leben und somit auch ein Teil der Wegstrecke. „Es bot sich an, das Kreuz an den Gräbern der Priester und Ordensleute in den Evangelienweg einzubeziehen“, berichtet Bernhard Issinghoff. Dort verweilen die Anwesenden und hören das Evangelium, in dem Jesus kurz vor seinem Tode zwei Schwerverbrechern, die ebenfalls mit ihm gekreuzigt werden, die Sünden vergibt. Der Evangelienweg endet mit der Auferstehung Jesu und dem Emmausgang.

Und damit endet an diesem Nachmittag auch der besinnliche Spaziergang durch die herbstliche Landschaft. „Diese Strecke könnte man eigentlich öfter gehen. Auch allein. Ist doch ein schöner Spaziergang“, meint eine Teilnehmerin, während sie mit ihrer Begleitung durch das raschelnde Laub in Richtung Plagemanns Mühle geht. Dort sitzen die Frauen und Männer noch eine Weile beisammen und lassen den Nachmittag Revue passieren. Natürlich in kleinen Gruppen und mit gebührendem Abstand. Wie es die Coronavorschriften erfordern.