Erzieherin in DRK-Kita mit Corona infiziert

Einrichtung war einen Tag geschlossen / Betreuung startet heute wieder / 18 Erzieherinnen in Quarantäne

Meteklen -

Von Bettina Laerbusch

Am Donnerstag war die DRK-Kita an der Vechtestraße geschlossen. Heute öffnet sie wieder. Drei Erzieherinnen dürfen kommen, 18 sind in Quarantäne. Kräfte aus anderen Kindergärten springen ein.