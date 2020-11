Da in der katholischen Pfarrkirche unter Corona-Bedingungen nur Platz für 80 Gläubige ist, hat die Vorbereitungsgruppe „Weihnachten“ entschieden, die Weihnachtsmessen in ein Zelt auf dem Kirchplatz mit Ton und Bild zu übertragen; das offene Zelt (Überdachung) ist so groß, dass etwa 200 Personen dort stehend den Gottesdienst mitfeiern können, schreibt die Pfarrgemeinde. Für die Teilnahme in der Kirche selbst ist eine Einlasskarte erforderlich, im Zelt grundsätzlich nicht. Die Anmeldung erfolgt mit Hilfe des Anmeldeblattes, welches im Adventspfarrbrief veröffentlicht wird.

Damit können sich Gläubige für eine der Weihnachtsmessen und zu Silvester anmelden. Die Teilnahme an der Messfeier im Zelt auf dem Kirchplatz kann ohne Anmeldung erfolgen.

Die Anmeldungen sollten zwischen dem 4. und 16. Dezember in den Briefkasten des Pfarrbüros (Pastorat 4) eingeworfen werden. Die Einlasskarten für die Messen werden bis zum 22. Dezember per Post zugestellt. Diese Einlasskarten sind zwingend zum Gottesdienst mitzubringen.