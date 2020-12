Die Müllabfuhr wird 2021 teurer

Mit Gebührensatzungen beschäftigte sich in seiner Sitzung am Montagabend der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde. Ergebnis: Die Müllabfuhr wird für jeden Metelener Haushalt teurer – im Durchschnitt um 17,25 Euro pro Jahr.

Dass es zu einer Gebührenanpassung kommen würde, war bereits vor Monaten erkennbar. Grund ist vor allem die Entwicklung auf dem Markt für Altpapier. Hier kam es laut Kämmerer Andreas Möllers, der die Gebührenkalkulation vorstellte, zu drastischen Einbrüchen auf der Erlösseite. War bislang noch mit 85 Euro pro Tonne auf der Einnahmeseite kalkuliert worden, so beträgt der neue Ansatz nur noch 50 Euro. Gleichzeitig treten neue Regelungen zu den Fuhrleistungen an den beauftragten Unternehmer und im Zusammenhang mit dem Dualen System Deutschland in Kraft.

Aufgezehrt ist wegen der derzeit geringen Erlöse fürs Altpapier auch die Rücklage. Diese ist bis auf eine geringe Restsumme aufgebraucht. Für das Jahr 2021 – und damit für die Gebührenberechnung ist also kein Rückgriff auf diesen Sonderposten mehr möglich.

Die Kommune Metelen hat ihre Müllgebühren auf die beiden Einzelpositionen Restmülltonne und Biotonne aufgeteilt. Für die Restmüllgefäße, in der auch alle Müllfraktionen außer dem Biomüll zusammengefasst sind, zahlen die Bürger je nach Tonnengröße zwischen 129,55 und 210,65 Euro. Die Biotonnen-Gebühr beträgt zwischen 28,90 und 57,80 Euro. Noch teurer sind jeweils die Großcontainer. Die Gebührsteigerung gegenüber dem aktuellen Jahr beträgt für die 80-Liter-Restmülltonne 10,75 Euro, für die Biotonne in gleicher Größe 6,50 Euro – macht zusammen 17,25 Euro.

Beim Blick auf die Gebührenentwicklung über die vergangenen 15 Jahre wird deutlich, dass trotz der Anpassung die Müllabfuhr in der Gemeinde Metelen immer noch deutlich günstiger ist als beispielsweise im Jahr 2006. Damals kostete die 80-Liter-Restmülltonne 166 Euro pro Jahr, das Biomüll-Gefäß in gleicher Größe 60 Euro.

Reinhard Brüning (CDU) äußerte deshalb, dass sich die gemeinsame Abrechnung aller Müllsorten (Ausnahme Biomüll) über die Restmülltonne bewährt habe. Auch die Bürger hätten ihren Beitrag geleistet, da das Müllaufkommen in den vergangenen Jahren nicht übermäßig gestiegen sei: „Das ist nicht selbstverständlich“.

Das Restmüllaufkommen aller Metelener wird nach Angaben der Verwaltung in diesem Jahr voraussichtlich 560 Tonnen betragen, etwa zehn Tonnen mehr als kalkuliert. Beim Sperrgut wird es wohl beim Ansatz von 220 Tonnen bleiben, bei den Grünabfällen konstant bei 350 Tonnen. Nach aktueller Prognose werden für 2020 mit 790 Tonnen voraussichtlich 40 Tonnen mehr Biomüll anfallen, als kalkuliert.