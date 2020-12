Langhorst bleibt in der Ortslage

Metelen -

Für Mark Langhorst war immer klar, dass eine Geschäftserweiterung nur am etablierten Standort erfolgen sollte. In diesen Monaten macht das Unternehmen Nägel mit Köpfen. Der Altbau wurde abgerissen, durch eine moderne Halle ersetzt. Gleichzeitig bezog man ein Bürogebäude in unmittelbarer Nachbarschaft. Im zeitigen Frühjahr soll alles fertig sein. Langhorst erweitert damit gleichzeitig die Angebotspalette.