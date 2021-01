Aus Bethlehem ab in den Schrank

Nach einigem Hin- und Herrücken gelingt das den beiden Männern des Teams, das für den Auf- und Abbau der Weihnachtsdekoration zuständig ist. Hermann-Josef Rudde schließt die Schranktür und erklärt: „Jetzt sind sie wieder für eine ganz lange Zeit weg.“

Genauso ergeht es auch den anderen Zeichen der Weihnachtszeit. Vieles wird von dem zehnköpfigen Team wieder an jene Stellen zurückgetragen, wo es bis zum nächsten Aufbau lagert. Nur ehemals frisches und nunmehr trockenes Grün wie zum Beispiel Moos und Efeu wandert direkt in die Abfalltonne.

Natürlich sind auch die Weihnachtsbäume lediglich für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Während die kleineren rund um die Krippe zügig auf den Hänger verladen werden können, stellt – ähnlich wie beim Aufbau – das grüne Nordmanntannen-Prachtexemplar im Chorraum gewisse Anforderungen an die Herangehensweise. Prüfende Blicke ruhen auf ihm, jemand meint lobend: „Der Baum hat sich gut gehalten.“ Sicher, es rieseln viele Nadeln, aber zum Gerippe mutiert er keineswegs. Vielleicht liegt das am Wasser, das noch reichlich im Christbaumständer vorhanden ist und abgelassen werden muss. Zuvor hat Bruno Duesmann-Artmann die Tanne bis ziemlich weit oben entblättert, indem er direkt am Stamm Zweig für Zweig mit der Astschere abgeknipst hat. Dergestalt verjüngt lässt sie sich leichter kippen und landet schließlich mit den kleinwüchsigen ihrer Art auf einem Anhänger.

Unterscheidet sich der Aufbau Anfang Dezember vom Abbau Ende Januar? „Auf jeden Fall“, fällt Franz Laurenz sofort ein wesentlicher Faktor ein. „Für den Aufbau brauchen wir fast den ganzen Tag, der Abbau dagegen ist in etwa drei Stunden geschafft.“