Ochtrup -

Von Anne Steven

Vor dem evangelischen Gemeindehaus in Ochtrup erinnern zwei Stolpersteine an Frieda und Sigmund Portje. Sie wurden wie Millionen anderer Juden von den Nationalsozialisten deportiert und ermordet. Ihre Geschichte soll am heutigen Gedenktag stellvertretend für alle Opfer des NS-Regimes an dieser Stelle erzählt werden, um die Erinnerung wach zu halten.