Metelen -

John Baptist Kaggwa, emeretierter Bischof der katholischen Diözese Masaka in Uganda, ist am 20. Januar im Mulago National Krankenhaus Kampala an den Folgen einer Covid 19 Infektion, im Alter von 78 Jahren verstorben. Das schreibt die Ugandahilfe Metelen jetzt in einer Pressemitteilung.