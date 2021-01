Stephan Hellings Flexibilität ist in den vergangenen Monaten auf die Probe gestellt worden. Seine Fahrschule an der Schöppingener Straße befindet sich ebenfalls im Lockdown wie viele andere Branchen. Seit Dezember muss er auf die sich gefühlt ständig ändernden Schutzverordnungen reagieren, um seinen Betrieb – in welcher Art auch immer – aufrecht zu erhalten. Um eine weitere Änderung kommt der Familienvater bald wohl nicht drumrum.