Amprion spart Metelen zunächst aus

Der Netzbetreiber Amprion wird möglicherweise noch Ende dieses Monats, sicherlich aber im März, mit den Arbeiten für den Bau der neuen 380-Kilovolt-Höchstspannungsleitung beginnen. Wie Unternehmenssprecher Jonas Knoop jetzt gegenüber dieser Zeitung erklärte, soll ein Bereich in der Ortslage Metelens allerdings zunächst ausgeklammert werden.

„Wir bauen nicht in den Abschnitten, für für den derzeit zwei Klagen anhängig sind“, erläuterte Knoop. Die Gemeinde Metelen und auch ein Privatkläger hatten gegen die beabsichtigte Führung der Stromtrasse geklagt, die sich – abgesehen von einer Verschwenkung im Bereich Metelen-Land – eng an die bereits abgerüstete 220-Kv-Leitung anlehnt, die im Bereich Metelen weitgehend parallel zur Bundesstraße 70 verlief.

Amprion wird zunächst aus südlicher Richtung, also vom bisherigen Ausbauende Asbeck aus bis einschließlich zum Mast Nummer 137 bauen. Dessen Standort befindet sich wenige Meter neben der Schöppingener Straße auf Metelener Grund, kurz vor der Einfahrt zum Reiterhof Herdering. Im nördlichen Bereich, also von Wettringen aus, will Amprion bis zum Mast-Standort 154 bauen. Dieser steht bereits jenseits der Bundesstraße 54 auf Steinfurter Grund.

Ziel: keine irreversiblen Eingriffe in die Natur

„Wir warten mit dem Bau, bis es Entscheidungen zu den Klagen gibt“, machte Knoop deutlich. Vor allem ist es dem Netzbetreiber wichtig, keine irreversiblen Eingriffe in die Natur zu schaffen. So soll es beispielsweise auch noch keinen Holzeinschlag auf dem Weg der künftigen Höchstspannungstrasse geben. Rein rechtlich, das erläuterte der Amprion-Sprecher auf Nachfrage, sei dies durchaus zulässig. Dennoch werden kleinere, vorbereitende Arbeiten in der Fläche zu sehen sein, etwa für die Kennzeichnung von Einrichtungsflächen für die Trasse.

„Wir werden keine Fakten schaffen, die für den Fall, dass die Klagen Erfolg haben, nicht wieder rückbaubar sind“, so Knoop. Amprion nehme die beiden Klagen vor dem Bundesverwaltungsgericht ernst, verfolge die Verfahren aber dennoch optimistisch.

Diesen Optimismus schöpft Amprion auch aus der Erfahrung mit ähnlich gearteten Klagen gegen Leitungsführungen. Knoop machte deutlich, dass sich die Klagen nicht gegen den Netzbetreiber selber richteten, sondern gegen die Bezirksregierung in Münster. Diese hatte im Herbst des Vorjahres den Planfeststellungsbeschluss für den Bau und die Streckenführung der Trasse getroffen, woraufhin sich sowohl der Rat der Gemeinde Metelen, als auch im Nachgang ein privater Kläger an das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gewandt hatten.

Wann genau auch die Masten 138 bis 153 errichtet werden, hänge von der Dauer des Verfahrens ab, so Knoop. Er rechne aber noch im Laufe dieses Jahres mit einer Entscheidung aus Leipzig.