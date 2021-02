Rallye durch den Ort für Familien

„Metelener Familienrallye“ hat die Kita St. Marien ein Projekt überschrieben, das sich an alle Familien mit Mädchen und Jungen im Kindergarten- und Grundschulalter wendet. Im Kindergarten wurde ein mit Aufgaben und Rätseln gespickter Spaziergang durch den Ort entwickelt. An 13 Stationen ist ein wenig Grips gefordert, aber auch die Motorik ist gefragt. Zudem gilt es, die ein oder andere sportliche Herausforderung zu meistern – natürlich alles kindgerecht vorbereitet.

Die Idee zu der Rallye hatte Kita-Leiterin Karin Krechting in Horstmar aufgegriffen. Auch dort hatten Kitas eine Rundtour auf die Beine gestellt. „Die Kollegen und Kolleginnen haben gerne mitgemacht“, schildert die Karin Krechting, dass auch Mitarbeiter im Homeoffice in das Projekt eingebunden wurden. Ulla Kippelt und Alina Lütke-Harmölle brachten ihre Ortskenntnis mit ein und so war die Route durch die Vechtegemeinde recht schnell gefunden. Markante Punkte wie etwa der Sinnesgarten am St.-Sophien-Haus gehören dazu – ein Ort übrigens, der zum Verweilen, Erkunden und Spielen einlädt.

Startpunkt ist die Tennisanlage hinter der Grundschule An der Walkenmühle. Hier hängt der erste von insgesamt 13 Aufgabenzetteln, die es im Rahmen der Rallye anzusteuern gilt. Die nächsten Stationen müssen dann immer anhand von Fotos gefunden werden. Neben kleinen Aufgaben findet sich auf den laminierten Zetteln auch jeweils ein Buchstabe. Zusammengeschrieben ergeben sie das Lösungswort. „Es ist auch möglich, je nach Lust und Laune, die Rallye zu verkürzen, oder an einer anderen Station zu beginnen. Jede Familie sucht sich die für sie interessanten Aktionen aus“, beschreibt Karin Krechting, dass der Spaß an der Aktion unter freiem Himmel im Vordergrund stehen soll.

Wichtig sei allerdings, ein paar Dinge mit auf den Weg zu nehmen: Streichhölzer, zwei Esslöffel und Schreibutensilien sind gefordert, um bei der Rallye erfolgreich zu sein. Wofür das alles gut ist, wird hier nicht verraten. Das angekündigte vorfrühlingswarme Wochenendwetter lädt jedenfalls zum Ausprobieren ein.