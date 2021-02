Sie sind nicht zu beneiden, die Programmverantwortlichen der Kulturinitiative Metelen (KIM). Seit Monaten ruht das kulturelle Geschehen im Ort, ausgebremst von den Vorgaben der jeweiligen Corona-Schutzverordnung. Und doch wird hinter den Kulissen emsig daran gearbeitet, den Metelener Kulturbetrieb wieder zum Laufen zu bringen. Arbeiten am Programm per Videokonferenz „Wir treffen uns regelmäßig über die Plattform Zoom, um am Programm zu arbeiten“, erläuterte KIM-Vorsitzende Clara Beutler bei der Präsentation der geplanten Veranstaltungen für dieses Jahr.