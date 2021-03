Er ist alles andere als ein komischer Kauz. Der kleine Greifvogel, der da neugierig aus seiner Bruthöhle schaut, kommt vielmehr äußerst sympathisch rüber: Keck, neugierig und durchaus auch selbstbewusst. Im Strönfeld gibt es ihn und einige seiner Artgenossen – Steinkäuze eben, gerade mal amselgroße Eulenvögel, denen es trotz ihres Reviers im Naturschutzgebiet vor allem an einem mangelt: am Dach über dem Kopf. Denn Unterstände fürs Vieh oder auch Feldscheunen gibt es immer weniger in dem Naturparadies, wie Robert Tüllinghoff berichtet.