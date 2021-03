Christian Hösing und Marcel Meiring stehen stürmische Zeiten bevor. Als die beiden 32-Jährigen am Samstag am späten Vormittag auf dem Mersch eintreffen, um von hier ausgehend in den folgenden fünf bis sechs Stunden herumliegenden Müll an den Seiten der alten B 70 bis zur Umgehungsstraße einzusammeln, weht eine steife Brise. Das stört jedoch nicht weiter: „Solange es trocken bleibt...“ Es ist der Tag, an dem die Gemeinde eigentlich die jährliche Müllsammelaktion durchführen wollte. Doch schon im vergangenen Jahr fiel sie coronabedingt aus, und jetzt widerfuhr ihr aus demselben Grund das Gleiche.