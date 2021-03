Metelener -

Von Dieter Huge sive Huwe

Während es im Nachbarort Schöppingen bereits fünf öffentlich zugängliche Ladesäulen für Elektroautos gibt, fehlt diese Infrastruktur in Metelen. Die Kommune setzt laut Bürgermeister Gregor Krabbe auf Installationen im halböffentlichen Bereich, etwa vor Unternehmen oder Gaststätten. In Metelen selber soll im kommenden Jahr eine erste Säule installiert werden, am Neubauprojekt Schulstraße.