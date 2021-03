„Was wir vorhaben, ist etwas ganz Besonderes.“ Pfarrerin Imke Philipps ist die frohe Erwartung beim Pressegespräch am Freitagmorgen ebenso anzumerken wie Matthias Hövelmann, Theologischer Vorstand im Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken, und Jennifer Feldevert-Höveler. Letztere absolviert seit Februar dieses Jahres ein berufsbegleitendes Studium, um sich zur Diakonin ausbilden zu lassen. Anstellungsträger ist das Diakonische Werk. Am morgigen Sonntag soll die 40-Jährige in ihr neues Amt eingeführt werden. Doch das ist nur der Startschuss für noch größere Veränderungen, die in der evangelischen Kirchengemeinde Ochtrup-Metelen anstehen. Wandel in der Kirche „Die Gemeinde stellt sich neu auf“, fasst Matthias Hövelmann mit wenigen Worten zusammen. Um auch in Zukunft bestehen zu können, gelte es, einen Wandel der Kirche einzuläuten. „Denn auch bei uns gehen die Zahlen zurück“, weiß Imke Philipps, dass Geistliche in der evangelischen Kirche ebenso zur Mangelware werden wie in katholischen Pfarreien. Aktuell hat die Gemeinde knapp 3000 Mitglieder. Langfristig werde es so sein, dass Gemeinden zusammengefasst würden. Damit betreuten weniger Pfarrer mehr Gläubige. Das könne auf Dauer einfach nicht funktionieren, spricht Matthias Hövelmann das Kernproblem an. Der Plan: Die Kirchengemeinde möchte sich breiter aufstellen.