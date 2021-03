Viele Produkte, Lebensmittel und Drogerieartikel seien in Plastik verpackt, was schwerwiegende Folgen für die Umwelt habe. Auf Einladung des Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken will Sabrina Dankelmann am 15. April (Donnerstag) von 19.30 bis 21 Uhr in einem Impulsvortrag gemeinsam mit dem Publikum dem eigenen Konsumverhalten und dessen Einfluss auf die Umwelt auf den Grund gehen. Die Maschinenbauingenieurin und Geschäftsführerin von „kostBAR-unverpackt“ aus Gescher möchte mit ihrem Vortrag dazu motivieren, Lösungen zu finden und das eigene Konsumverhalten zu verändern, sodass Verpackungen und Mikroplastik in Produkten reduziert werden,“ heißt es in der Ankündigung. „Jeder einzelne noch so kleine Schritt trägt zum Gesamtergebnis bei. Erst wenn jeder Mensch für sich selbst Verantwortung übernimmt und nachhaltig denkt und handelt, erst dann haben wir eine Chance, dass wir alle davon profitieren“, ist Dankelmann überzeugt.

Die 17 großen Ziele für eine nachhaltige Entwicklung werden international auch als Sustainable Development Goals (SDGs) bezeichnet. Mit der Formulierung der „Sustainable Development Goals“ durch die UN wurde Nachhaltigkeit offiziell zum Maßstab politischen Handelns auf internationaler wie nationaler Ebene. So wächst auch der Wunsch der oder des Einzelnen, nachhaltig und ressourcenorientiert zu leben. Im Anschluss können Sichtweisen diskutiert und Anregungen weitergegeben werden. Für die Teilnahme an der Veranstaltung werden eine stabile Internetverbindung sowie ein Laptop, PC oder Tablet mit Kamera und Mikrofon benötigt. Die Kosten betragen drei Euro. Anmeldungen nimmt Erwachsenenbildungsreferentin im Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken, Dr. Esther Brünenberg-Bußwolder, unter 0175/2 18 06 81 oder per E-Mail (esther.bruenenberg @ekvw.de) entgegen.