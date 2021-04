Die Geflügelpest ist im Kreis Warendorf und in Münster bereits angekommen. Das Veterinäramt des Kreises Steinfurt hat deshalb vorsorglich angeordnet, dass sämtliches Geflügel unverzüglich in geschlossenen Ställen unterzubringen ist. „Dort, wo das nicht möglich ist, müssen die Tiere mindestens unter einer dichten Abdeckung untergebracht und zu den Seiten so abgesichert werden, dass Wildvögel nicht eindringen können“, heißt es in der offiziellen Anordnung. Ausreichend Platz Doch was bedeutet das für die Hühner, die tagtäglich raus dürfen, frisches Gras rupfen und die Sonne genießen? Landwirt Benjamin Eilert hält sein Federvieh in Hühnermobilen und gönnt ihnen normalerweise viel Auslauf. „Das ist jetzt gestrichen, sagt Eilert.