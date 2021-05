Franz Bocks Credo, um Autos fit für die Ausfahrt im Frühling oder sogar einen Besitzerwechsel zu machen, lautet: Nicht nur aufs Äußere, sondern auch auf die unteren Werte achten. Folglich ist die Hebebühne in der Werkstatt des Kfz-Handels unverzichtbar, um den Karossen auch unters Blechkleid zu schauen. Denn dort verbergen sich mitunter Schwachstellen, die gerade nach dem Winter in Angriff genommen werden müssen. „Unterbodenschutz ist unverzichtbar. Wenn der schadhaft ist, sollte er sofort ausgebessert werden“, zeigt der Autofachmann auf eine abgeplatzte Stelle in der Versiegelung: „Da fängt es an zu gammeln.“ Soll es natürlich nicht und deshalb gibt´s frische Versiegelung in mattschwarz. Dass mit dieser sogar ein Smart-Oldie zum extravaganten Hingucker werden kann, beweist Bock im Verkaufsraum des Kfz-Handels.