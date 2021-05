Zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 20 Euro wurde am Mittwoch ein 21-jähriger Metelener beim Amtsgericht Steinfurt verurteilt. Das Gericht befand ihn für schuldig, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet sowie diese beleidigt zu haben. Nach der Anklage soll der Metelener am 13. Juni des vergangenen Jahres bei seiner Wohnung mit Gästen aus der gegenüber liegenden Gaststätte in eine lautstarke Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein.