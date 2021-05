Wie gestaltete sich in den vergangenen Wochen, in denen Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen ebenfalls schon geimpft haben, der Praxisalltag? Louise Weritz: Wir bekommen den Alltag bislang ganz gut hin. Wir sind ja ein großes Team. Zunächst einmal bieten wir allen, die zu uns in die Praxis zu ihrem regulären Arzttermin kommen, einen Schnelltest an. Dies sichert den Alltag für die Patientinnen und Patienten, aber auch für das Team super ab. Wie erfolgte die bisherige Versorgung mit Impfstoffen in ihrer Praxis? Weritz: Das ging zunächst eher verhalten los. In einer Woche hatten wir mal 60, dann mal 180, dann wieder 100 Dosen.