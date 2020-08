Mit scharfem Augenmaß, brillant kalkulierter Taktik und vor allem viel Spaß am Wettkampf wird in dem Vier-Sterne Superior Hotel der Ball in 18 verschiedenen Golflöchern versenkt. Auf zwei Parcours gehen die gut 90 Teilnehmer, die in den letzten zwei Jahren bundesweit Turniere gewonnen haben, an den Start.

Mit Wildcard dabei sein

Ein Leser hat die Chance, in diesen Kreis einzutreten. Dabei geht es nicht nur um Ruhm und Ehre: Neben dem Titel des Deutschen Bürogolfmeisters winkt ein kostenloses Bürogolf-Event im eigenen Unternehmen.

Um die Wildcard zu gewinnen, sollten Sie hier kurz schreiben (und am liebsten in einem kurzen Bewerbungsvideo erklären), warum Sie bei dem Turnier nicht fehlen dürfen.

Zuschauertickets zu gewinnen

Die Bürogolfmeisterschaft kann übrigens auch als Zuschauer verfolgt werden. Als Rahmenprogramm wird einiges geboten: der richtige Golfabschlag, ein Quiz mit tollen Preisen, eine Charityaktion und interessante Unternehmen aus der Region, die sich vorstellen.

Dazu gibt es Köstlichkeiten der renommierten Mövenpick-Küche. Zwei mal zwei Tickets - inklusive Verzehrmarken im Wert von je neun Euro - werden hier verlost.