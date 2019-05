Die Würfel sind gefallen: Sabine Feldmann schließt ihr Geschäft „Fahnen und Spiele Brinckmann“ an der Klemensstraße. Damit endet im Herbst die Ära eines weiteren Fachbetriebes in der Innenstadt.

Die 55-jährige Geschäftsinhaberin beobachtet seit geraumer Zeit, dass sich nicht nur das Kaufverhalten im Spielebereich total verändert habe, sondern auch das Karnevalsgeschäft extrem eingebrochen sei.

„Heute wird anders gespielt“, stellt Sabine Feldmann fest. Die traditionellen Brettspiele aus Holz seien weniger angesagt und werden ihrer Meinung nach durch Spiele im Internet abgelöst. Vor 29 Jahren, als Sabine Feldmann das Geschäft übernahm, „haben wir keine Spiele eingekauft, die wir nicht spielen konnten“. Schach oder Backgammon, bedauert die Kauffrau, würden heute im Internet gespielt.

Besucherfrequenz in der Stadt hat nachgelassen

1932 als „Fahnen Reuter“ von Mäkki Reuter gegründet, wurde das Unternehmen 1988 von Sabine Feldmann übernommen. Die 55-Jährige erweiterte das Sortiment um Karnevalsartikel – die Liebe zum Karneval hat sie vom Vater Wolfgang Brinckmann geerbt, er war wie Mäkki Reuter Karnevalsprinz in Münster. Reuter handelte damals unter anderem mit Zinnartikeln, Fahnen und Effekten für Schützen.

Sabine Feldmann hätte ihren Betrieb in der Geschäftszeile des Stadthauses 1 an der Klemensstraße gerne bis zur Rente weiter geführt, doch seit knapp zwei Jahren verzeichnet sie einen erheblichen Einbruch. Sie habe sich ihren Schritt lange überlegt, sagt Feldmann, aber die Besucherfrequenz in der Stadt habe unglaublich nachgelassen.

Vielen Fahnen von Brinckmann

Die Kauffrau ist nur froh, dass ihre Mitarbeiter einen neuen Arbeitsplatz gefunden haben. Die 55-Jährige wird ihren Betrieb ab Herbst vor allem für das Schützenwesen, für Karnevalsgruppen und rund um die Fahnenwelt nur noch von zu Hause aus weiterführen. Karnevalisten lassen bei Brinckmann beispielsweise individuelle Mützen fertigen, Schützen kauften Effekte wie Schützenschnüre und Schulterstücke ein, bestellten Fahnen.

Viele Fahnen aus dem Hause Brinckmann wehen heute in Münster. Bei offiziellen Anlässen hisst Münster beispielsweise die sieben Meter langen Fahnen in den Stadtfarben auf dem Prinzipalmarkt.