Bei „Lecker an Bord“ hat Kapitän Fröse das Sagen

Am heutigen Montag (31.7.2017) ist Kapitän Fröse wieder mit den Köchen für „Lecker an Bord“ im Fernsehen zu sehen. Ausgestrahlt wird die zweite Folge, in der das Schiff am Yachtclub in Olfen ankert. Die Sendung wird um 20.15 Uhr im WDR-Fernsehen gezeigt. Die Folge aus Münster ist am 14. August zu sehen.