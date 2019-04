Kinder singen für den Klimaschutz

Das Projekt „Climate Action“ richtet sich an Schüler weltweit. Beteiligt sind insgesamt 250 Schulen in über 60 Ländern – verteilt über sechs Kontinente. Zusammen mit ihren Lehrern haben die Schüler in fünf Wochen verschiedene Aspekte des Klimawandels behandelt. In nahezu allen Schulfächern wurden Gründe und Folgen beleuchtet.

Die Kinder haben durch moderne Technik zusammengearbeitet und eigene Ideen zum Schutz des Klimas entwickelt, heißt es auf der Homepage des Projekts. Über das Internet konnten die Grenzen der Kontinente überwunden werden – und die Kinder miteinander in Kontakt kommen. Zielgedanke ist, dass Bildung mehr umfasst als bloßes Wissen. Unterstützt wird das Projekt unter anderem von den Vereinten Nationen (UN) und bekannten Persönlichkeiten wie dem Dalai Lama.