(Aktualisiert) Nach bisher nicht bestätigten Medienberichten soll Svenja Schulze Bundesumweltministerin der neuen Koalition werden. Damit wäre eine Münsteranerin in Berlin vertreten.

Von Frank Polke

Svenja Schulze ist nach ZDF-Informationen als Umweltministerin in einer neuen große Koalition in Berlin vorgesehen. Die münsterische Politikerin war in der rot-grünen Landesregierung Wissenschaftsministerin und gilt als Vertraute von Andrea Nahles. Eine offizielle Bestätigung von Schulze oder aus SPD-Kreisen gibt es bisher nicht.

Schulze würde Nachfolgerin der bisherigen SPD-Umweltministerin Barbara Hendricks, die sich in einem Zeitungsinterview bereits verabschiedete: Sie gehe „mit einem guten Gefühl“ aus dem Amt.

Offiziell sollen Präsidium und Vorstand am Freitagmorgen das Minister-Tableau der SPD beschließen. Klar ist: Der bisherige Außenminister Sigmar Gabriel muss die Bundesregierung verlassen. Sein Nachfolger soll der bisherige Justizminister Heiko Maas werden.

Svenja Schulze gehört dem NRW-Landtag - mit vierjähriger Unterbrechung - seit 1997 an. Sie lebt mit ihrem Ehemann im Südviertel in Münster.