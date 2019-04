"Oh nö, geht es echt schon wieder los?" Während viele Studenten stöhnen, dass das neue Semester in Münster bald wieder losgeht, sind die Neuankömmlinge schon ganz aufgeregt.

"Was erwartet mich in der Uni? Wie lebt es sich in Münster? Wie wird die Zeit in der ersten Studenten-WG? ", geistert durch die Köpfe der Abiturienten. Damit ihnen der Start ins neue Semester etwas erleichtert wird, sammelt die münsterische Jodelgemeinde schon seit geraumer Zeit Tipps für die Erstis.

Tipps für die Erstsemester

Hinweise rund um die Vorlesungen, die Prüfungen, das Partyleben und die angesagtesten Plätze in Münster werden in der Jodel-App gegeben. Die Tipps sind mit einem Augenzwinkern geschrieben und sollten daher nicht zu ernstgenommen werden.

Unsere (ernstgemeinten) Tipps für Erstsemester: