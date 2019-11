Tipps für einen entspannten Weihnachtsmarkt-Besuch

Vom 25. November (Montag) ab 17 Uhr bis zum 23. Dezember (Montag) wimmelt es in Münsters City wieder von Giebelhäuschen, Tannenbäumen und goldenen Lichtern. Die fünf Weihnachtsmärkte verwandeln die Altstadt in ein Wintermärchen und laden mit ihren insgesamt 300 Ständen zum Verweilen in die westfälische Großstadt ein.

Die Buden öffnen sonntags bis donnerstags von 11 Uhr bis 20 Uhr. Freitags und samstags sind sie bis 21 Uhr geöffnet.

Das Angebot der fünf Weihnachtsmärkte

Der Rathaus-Weihnachtsmarkt auf dem Platz des Westfälischen Friedens (Rathausinnenhof) ist der größte und älteste Weihnachtsmarkt. Hier gibt es nicht nur eine große Auswahl an Schmuck- und Kunstgewerbeständen, auch ein Kinderkarussell, die Alt-Westfälische-Puppenbühne bekannt vom Send sowie ein Basar der Wohlfahrtsverbände im Gebäude der Bezirksregierung machen den Markt besonders.

Der Aegidii-Weihnachtsmarkt sorgt neben vielen Verkaufsständen vor allem auch wegen seiner sechs Meter hohen Holzpyramide, einem halbstündigem Glockenspiel, einer Märchenwelt und einer prächtigen Krippe für weihnachtliche Stimmung. Am 7. und 8. Dezember sowie am 20. und 21. Dezember ist zudem die auf Stelzen laufende Seifenblasenhexe Furiana zu Gast.

Im Weihnachtsdorf am Kiepenkerl rund um das Denkmal des münsterschen Kiepenkerls zwischen Drubbel und Spiekerhof laden urige Stände mit westfälischen Spezialitäten und vielfältigem Kunsthandwerk die Besucher ein.

Auf dem Lichtmarkt bewegen sich die Besucher zwischen historischen Bogenhäusern und einer großen Weihnachtstanne am Fuße der St.-Lamberti-Kirche. Mit Blick auf den festlich erleuchteten Prinzipalmarkt bietet der Lichtermarkt eine Mischung aus Kunsthandwerk, Spielzeugständen und Leckereien. Er schließt einen Tag früher als die anderen Märkte.

Der Giebelhüüskesmarkt an der Überwasserkirche lockt nicht nur mit seinem romantischem Ambiente, sondern auch mit Preisnachlässen für Studierende. Auch dieser Markt endet bereits am 22. Dezember.

Zum Lageplan aller Weihnachtsmarktstandorte geht es hier . Auch öffentliche Toiletten sowie Parkhäuser sind hier eingezeichnet.

Anreise mit dem PKW

Wer trotz des Advent-Trubels mit dem eigenen Auto anreisen möchte, hat die Möglichkeit, seinen Wagen in einem der zehn Parkhäuser in Münsters Innenstadt unterzustellen. Das Parkhaus am Aegidiimarkt ist beispielsweise täglich bis 24 Uhr nutzbar und für Nachteulen und Übernachtungsgäste sind die Parkhäuser am Bremer Platz und am Alten Steinweg sogar rund um die Uhr geöffnet. Preise und Öffnungszeiten gibt es hier .

Sechs Tipps für eine stressfreie Anreise zu Münsters Weihnachtsmärkten 1/6 Parkhäuser: Die ideale Lösung, um den knappen innerstädtischen Raum besser auszunutzen. Insgesamt acht solcher Hoch- bzw. Tiefgaragen betreibt die Westfälische Bauindustrie GmbH (WBI) in der City: Unter anderem am Theater (748 Plätze), am Alten Steinweg (390 Plätze), am Aegidii-Markt (750 Plätze) und bei den Münster Arkaden (150 Plätze). Eine komplette Übersicht aller Parkhäuser findet sich auf der WBI-Hompepage . Foto: Matthias Ahlke

Der zweite große Betreiber von Parkhäusern und -plätzen in Münster heißt „Westfalenfleiß“. Das gemeinnützige Unternehmen bewirtschaftet beispielsweise Stellflächen am Schlossplatz, am Domplatz und am Hörsterplatz. Auch hier findet sich auf der Homepage von „Westfalenfleiß“ eine Übersicht aller Parkplätze, den jeweiligen Gebühren und Infos zu den Sonderöffnungszeiten in der Adventszeit. Foto: Matthias Ahlke

Dumm nur, wenn nachher bereits alle Plätze im gewünschten Parkhaus belegt sind. Damit das nicht passiert, bietet die Stadt Münster ein hilfreiches Parkleitsystem an. Wer vorab schon mal im Internet die aktuelle Park-Situation überprüfen möchte, kann das bequem über das Internet erledigen. Das System bietet sowohl eine tabellarische Übersicht aller Parkplätze und -häuser (samt Belegungsstatus), eine dazugehörige Karte sowie Infos zu den jeweiligen Preisen und Tagestarifen. Darüber hinaus bietet die WBI eine eigene Web-App an. Foto: Screenshot

Alle Jahre wieder stellt auch die Universität Münster drei ihrer Parkplätze für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Stellplätze - an der alten Universitätsbibliothek am Bispinghof sowie die kleine Parkfläche neben dem Schloss (Zufahrt gegenüber der Badestraße) - im Advent bereitgestellt. Für vier Euro darf man dort solange parken wie man will; die wohl preisgünstigsten Parkplätze diesen Advent in Münster. Foto: Oliver Werner

Wie wäre es damit: Das Auto einfach stehen lassen und mit dem Bus weiterreisen . Diese Möglichkeit bieten die großen Park-And-Ride-Anlagen in Münster, die an allen wichtigen Einfallstraßen zu finden sind. Zur Auswahl stehen beispielsweise die P+R-Parkplätze an der Weseler Straße (direkt beim Autobahnzubringer), der Hammer Straße sowie am Albersloher Weg. Der Vorteil: Das Parken ist auf diesen Flächen kostenlos. Allerdings schlagen dann noch die Tickets für die Öffentlichen Verkehrsmittel zur Buche. Foto: Stadtwerke Münster

Nicht vergessen: Seit dem 1. Januar 2015 wurde die Umweltzone für den Stadtkern von Münster verschärft. Wer mit dem Auto in die City fahren möchte, muss nun eine grüne Plakette hinter der Windschutzscheibe kleben haben. Busse und Pkws können auf Antrag auch eine befristete Genehmigung zum Befahren der Umweltzone erhalten. Das allerdings nur gegen eine saftige Gebühr von knapp 20 Euro. Foto: Wilfried Gerharz

Kostenlose Busfahrten

Um die Stadt an den besonders geschäftigen Adventssamstagen vom Individualverkehr zu befreien, sind die Bus- und Bahnfahrten im Stadtgebiet kostenlos. Stadt und Stadtwerke hoffen, dass dadurch möglichst viele Besucher ihr Auto zuhause lassen.

An allen anderen Tagen fährt jeder, der nicht ohnehin ein Abo hat, am günstigsten mit dem 90-Minuten-Ticket. Das ist in den Kundencentern der Stadtwerke und online erhältlich.

Kostenloses Parken

Auch das aus den letzten Jahren bekannte Park-and-Ride-Angebot am Parkhaus Coesfelder Kreuz gibt es wieder an den Adventssamstagen: Autofahrer parken dieses Jahr kostenlos. Zwischen Coesfelder Kreuz und Aegidiimarkt fährt alle fünf Minuten ein Bus.

Darüber hinaus können die regulären Park-and-Ride-Stationen an der Weseler Straße (direkt beim Autobahnzubringer), der Hammer Straße sowie am Albersloher Weg genutzt werden. Der Vorteil: Das Parken ist auf diesen Flächen kostenlos.

Busumleitungen in der City

Aufgrund von Straßensperrungen in der Innenstadt während der Adventszeit fahren mehrere Buslinien Umleitungen. Nicht angefahren werden können die Haltestellen Engelenschanze, Raphaelsklinik, Klemensstraße, Domplatz und Prinzipalmarkt. An den Haltestellen Schlossplatz, Krummer Timpen, Aegidiimarkt und Picasso-Museum (auf der Rothenburg) können zudem die Linien 1 und 9 nicht halten.

Am Picasso-Museum auf der Königsstraße halten wie gewohnt die Busse auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Die Linien 2, 4, 10 und 14 halten in Richtung Alte Sternwarte, Clemenshospital, Meckmannweg beziehungsweise Zoo nicht am Aegidiimarkt sowie der Schützenstraße.

Trotzdem bringen die Busse alle Besucher nah an die Weihnachtsmärkte und die zentralen Einkaufsstraßen in der Innenstadt, heißt es von den Stadtwerken. Nächste Haltestellen sind Aegidiimarkt, Picassomuseum auf der Königsstraße und Altstadt/Bült.

Umgeleitet werden vom 25. November (Montag) bis einschließlich 23. Dezember (Montag) die Linien 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 22 sowie die Nachtbus-Linie N80. Diese fahren über dieselben Umleitungswege wie bereits im vergangenen Advent:

Umleitungen im Detail Linien 1 und 9 in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Bült und Wilhelmstraße bzw. Steinfurter Straße über Münzstraße.

Linien 2 und 10 in Richtung Alte Sternwarte bzw. Meckmannweg zwischen Hauptbahnhof und Bismarckallee über Ludgeriplatz und Antoniuskirche.

Linie 4 in Richtung Clemenshospital zwischen Hauptbahnhof und Geiststraße über Ludgeriplatz und Antoniuskirche.

Linien 11, 12, 13, 22 und N80 in Richtung Gievenbeck zwischen Hauptbahnhof und Aegidiimarkt über Ludgeriplatz und Antoniuskirche.

Linie 14 in Richtung Zoo zwischen Hauptbahnhof und Aegidiitor über Ludgeriplatz und Antoniuskirche. ...

Abfahrtzeiten ändern sich

Desweiteren weisen die Stadtwerke darauf hin, dass die Linien 1, 2, 4, 9, 10 und 14 an den Haltestellen nach der Umleitung früher abfahren als gewohnt. Die aktuellen Fahrpläne gibt es online , in der Fahrplanauskunft sowie in der münster:app.

Nachtbusse

Ab 21 Uhr fahren die Nachtbusse zurück in die Stadtteile. Alle Nachtbusse halten am Hauptbahnhof, wo Fahrgäste ohne Wartezeit in die anderen Linien umsteigen können. Am Aegidiimarkt fährt die Linie N80, am Bült die Linien N81, N82 und N85.

Gepäckaufbewahrung

Ein Service der Stadt Münster für ihre Weihnachtsmarktgäste ist die Gepäckaufbewahrung. Weihnachtseinkäufe, Rucksäcke, Taschen und Tüten können an den Adventssamstagen von 11 bis 21.30 Uhr im Gepäckcontainer der Tourist-Information abgegeben werden. Dieser befindet sich zwischen Karstadt und dem Zugang des Karstadt-Parkhauses (Heinrich-Brüning-Straße/Loerstraße).

Weihnachtslotsen

Um Besuchern bei der Orientierung zu helfen, gibt es wie schon im vergangenen Jahr an den Adventssamstagen ein Team von „Weihnachtslotsen”. Zwischen 11 und 17 Uhr sind sechs Servicekräfte am Schlossplatz und auf den fünf Weihnachtsmärkten zu finden und helfen bei allen Fragen. Zu erkennen sind sie an ihren gelben Westen mit einem roten "i". Auch auskunftsfreudige Bürger können weiterhelfen und sich mit dem Münster-Anstecker „Ich bin Münsteranerin. Frag mich gerne!“ zu erkennen geben. Es gibt sie in der Münster-Information und in der Tourist-Information im Rathaus.