Die politische Prominenz drückt sich praktisch den Spaten in die Hand, als 2015 der Startschuss für die Arbeiten am dritten Bauabschnitt der Umgehungsstraße erfolgt. Foto: Matthias Ahlke

Am Ende geht es ganz schnell: Das Bundesverkehrsministerium in Berlin gibt das Geld frei, die Bezirksregierung Münster ordnet den sofortigen Vollzug der Baumaßnahme an. Die juristische Aufarbeitung des Falls steht damit unter Zugzwang. Das Oberverwaltungsgericht Münster setzt einen Termin für das Hauptverfahren fest, spricht ein Urteil und weist darin vier Klagen zurück.

Von Klaus Baumeister

2015 passiert das, womit niemand mehr gerechnet hat: Es erfolgt der erste Spatenstich für den vierspurigen Ausbau der Umgehungsstraße, dritter Bauabschnitt.

Der jahrzehntelange Vorlauf für diesen umstrittenen Straßenbau beschert Münster einen außergewöhnlichen Superlativ: 32 Jahre lang, von 1986 ist 2018, ist die Bürgerinitiative St. Mauritz aktiv, um eben diesen Ausbau zu verhindern. Genauer gesagt will sie die Straße nicht grundsätzlich verhindern. Aus Lärmschutzgründen fordern die Anwohner aber einen Tunnel in St. Mauritz. Aus Kostengründen beschränkt sich Straßen NRW, die für das Projekt zuständige Behörde, aber darauf, die Straße abzusenken und an beiden Seiten mit hohen Lärmschutzmauern zu versehen.

Erst 2018, als die konkrete Planung für den Straßenausbau auch im Revisionsverfahren Bestand hat und die Kläger keine weiteren Rechtsmittel einlegen, steht die Bürgerinitiative endgültig auf der Verliererseite. Das Thema hat sich erledigt.

Schwierige Verhandlungen

Eine leistungsfähige Straßenverbindung in Münsters Osten beschäftigt die Verkehrsplaner schon in den 1960er Jahren. Im Westen der Stadt verläuft die A1 und verbindet Münster mit den benachbarten Großstädten Dortmund und Osnabrück. Nur die Verbindung nach Bielefeld ist ein Torso.

Anfang der 1970er Jahren gibt es die Idee, die im Bau befindliche A 43 über das Autobahnkreuz Münster-Süd hinaus weiter durch die Landkreise Warendorf und Gütersloh in Richtung Osten zu führen. Dieser Plan scheitert. Unter anderem deshalb, weil die Trasse genau zwischen Münster und Hiltrup verlaufen würde.

Das Verhältnis der Münsteraner zur damals noch selbstständigen Gemeinde Hiltrup ist angespannt, weil die Kommune im Rahmen der kommunalen Neugliederung 1975 der Stadt Münster zugeschlagen werden soll. Die Verhandlungen sind schwierig und lassen keinen Platz für die Planung einer Autobahn.

Umstrittene Baumaßnahmen, schlampige Planung

Was bleibt, ist der Ausbau der Umgehungsstraße, damit der Autoverkehr zügig vom Autobahnkreuz Münster-Süd über die B51 nach Telgte fließen kann und umgekehrt. Ab dem Knotenpunkt Warendorfer Straße soll es überdies eine Verbindung nach Norden zum Schifffahrter Damm (B 481) geben.

Soweit der Plan. Im ersten Abschnitt führt die vierspurige Umgehungsstraße unter der Hammer Straße hindurch, im zweiten Bauabschnitt unter dem Albersloher Weg. Diese Baumaßnahmen sind seinerzeit bereits umstritten und langwierig, aber eben kein Vergleich zum dritten Bauabschnitt, zu dem die Knotenpunkte Wolbecker Straße und Warendorfer Straße gehören. Der Widerstand ist unerwartet lang und heftig. Politische Unterstützung bekommt die Bürgerinitiative von den Grünen. Das Projekt ist ihrer Meinung nach überdimensioniert, die Belastung der Anwohner zu groß.

Das öffentliche Störfeuer sorgt dafür, dass die Umgehungsstraße auf der Prioritätenliste des Bundes nie so richtig nach oben kommt. Nicht zuletzt wegen der Deutschen Einheit konkurrieren extrem viele Städte und Regionen um das begrenzte Geld. Umstrittene Verkehrsprojekte werden bevorzugt in die Warteschleife geschickt. Erst im Gefolge der Lkw-Maut, die 2005 eingeführt wird, entspannt sich die Situation etwas. Dem Staat stehen zusätzliche Einnahmen in Milliardenhöhe zur Verfügung.

Aber auch Straßen NRW trägt mit einer teilweise schlampigen Planung zur Verzögerung bei. Als beispielsweise der erste Entwurf zur Gestaltung der Kreuzung mit der Wolbecker Straße vorgestellt wird, schlagen die Verkehrsexperten im münsterischen Rathaus die Hände über den Kopf zusammen. Quasi per Änderungsantrag drängt die Stadt darauf, an dieser Stelle mit den sogenannten holländischen Rampen zu arbeiten, die sich an der Hammer Straße und am Albersloher Weg schon bewährt haben.

Es wäre bautechnisch ein Leichtes gewesen, auch die Kreuzung der Umgehungsstraße mit der Warendorfer Straße in Form eines „normalen“ Autobahnkreuzes zu gestalten. Straßen NRW indes bevorzugt an dieser Stelle eine Art abbiegende Vorfahrt für die Trasse der B 51. Um alle gewünschten Wegebeziehungen berücksichtigen zu können, entsteht ein komplizierter Asphaltknoten, der sehr viel Platz und sehr viel Geld verbraucht.

Verhärtete Fronten

Das eigentliche Dilemma der Straßenplanung indes ist der Faktor Zeit. Als in den 1990er Jahren über die Zumutbarkeit des Straßenausbaus entschieden wird, geschieht dies auf der Basis von Verkehrsprognosen, die bei Baubeginn schon überholt sind. Selbst vor Gericht geht es nicht mehr um die Frage, ob die Zahlen richtig oder falsch sind, sondern nur um die Frage, ob Straßen NRW aus den seinerzeit vorliegenden Zahlen die richtigen Schlussfolgerungen gezogen hat.

Die Fronten sind so verhärtet, dass auch die Bürgerinitiative irgendwann Alternativen aufzeigt, die gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Hätten die Anwohner 2015 den Prozess gewonnen, hätten sie nicht den gewünschten Tunnel bekommen, sondern gar nichts.

Die Besonderheit dieses Konfliktes zeigt sich auch auf der menschlichen Ebene. Über Jahrzehnte hinweg sind Alfons Katzer und Wilfried Wortmann die Gesichter der Bürgerinitiative. Als Experten in eigener Sache diskutieren sie mitunter auf höchstem Niveau, wenn auch kontrovers mit den Behörden. Den Ausgang des Streits erleben sie aber nicht mehr. Katzer stirbt 2011, Wortmann stirbt 2014.

