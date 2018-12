Münster -

Die letzten Stunden des Philosophen, Kulturkritikers und Übersetzers Walter Benjamin waren von völliger Verzweiflung geprägt. In der 2014 uraufgeführten Kammeroper „Port Bou“ zeichnet der zeitgenössische US-amerikanische Komponist Elliot Sharp Bilder davon. Bislang wurde das Werk nur ein einziges Mal, 2015 in Berlin, in Europa aufgeführt. Derzeit tourt ein Ensemble mit dem Bassbariton Nicholas Isherwood, der Pianistin Jenny Lin und dem Akkordeonisten William Schimmel damit durch NRW. In dem mit Filmszenen der Projektionsdesignerin Jeanine Higgins unmittelbar verwobenen multimedialen Werk führte Sharp selbst auch die Regie. Am Freitagabend war – in Kooperation mit Cuba Kultur – Station im Pumpenhaus.