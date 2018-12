Unbekannte Einbrecher stiegen am Wochenende in eine Bäckerei an der Wilhelmstraße ein. Einen Tresor brachen sie brachial aus der Wand – einen anderen nahmen sie gleich komplett mit.

In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Wilhelmstraße/Ecke Neutor ein. Über eine aufgehebelte Tür am Hintereingang gelangten sie in das Gebäude. Einen größeren Tresor entfernten sie laut Polizei gewaltsam aus der Bodenverankerung, wobei Teile des Estrichs herausbrachen. Diesen Tresor nahmen die Einbrecher komplett mit. Einen kleineren Einbautresor hebelten die Täter auf und entwendeten das darin aufbewahrte Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise an die Polizei, ✆ 27 50.