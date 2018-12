Ein Unbekannter sprach einen 23-jährigen Münsteraner am Sonntagmorgen um 2.05 Uhr vor einem Tanzcafé an der Mauritzstraße freundlich auf ein Bundesligaspiel an. Während er mit seinen Beinen körpernah „Spielszenen“ nachstellte und den Münsteraner umarmte, griff er unbemerkt in die Gesäßtasche und entwendete dabei die Geldbörse. In dem Portemonnaie befanden sich neben der Bankkarte auch Ausweise. Der Täter wird von der Polizei als 20 bis 25 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, mit dünner Statur und kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Der südländisch aussehende Mann trug eine schwarze Jacke und eine dunkele Hose. Hinweise an die Polizei, ✆ 27 50.