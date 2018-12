Am Samstagabend um 22.45 Uhr kehrten zwei Fans von Werder Bremen nach dem Besuch des Bundesligaspiels in Dortmund zurück nach Münster. Als die beiden 20 und 26 Jahre alten Münsteraner ihre an der Achtermannstraße abgestellten Fahrräder aufsuchten, wurden sie nach Polizeiangaben von einem Unbekannten angesprochen. Der Mann entwendete im Gespräch dann plötzlich einen locker um den Hals gelegten Fanschal und flüchtete. Die beiden Münsteraner verfolgten ihn, bis sie auf der Windthorststraße auf eine Gruppe junger Männer trafen, die offensichtlich den Täter kannten und sofort in ihre Gruppe aufnahmen. Als die Werder-Fans die Rückgabe ihres Schals verlangten, wurden sie bedroht, ein Mann aus der Gruppe griff dabei dem Begleiter des Bestohlenen an den Hals, woraufhin sich die beiden Werder-Fans entfernten. Den Dieb beschrieben sie laut Polizei als 18 bis 22 Jahre alt, 1,90 Meter groß, schlank und blond. Der Halsgreifer soll 19 bis 20 Jahre alt, 1,85 Meter groß und von korpulenter Statur sein. Er trug einen Drei-Tage-Bart an Kinn und Wangen. Hinweise an die Polizei ✆ 0251/275-0.