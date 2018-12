Die Europa-Union Münster hat am Montag drei Schulen für ihre vorbildliche Europa-Arbeit ausgezeichnet. Das Pascal-Gymnasium, das Gymnasium Wolbeck, beide aus Münster und das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen und Dülmen wurden mit der Coudenhove-Kalergi-Plakette geehrt.

Von Karin Völker

Das Brexit-Votum kam bekanntlich auch deshalb zustande, weil viele junge, proeuropäisch eingestellt Briten es für unnötig hielten, daran teilzunehmen. Vor einem solchen Szenario graut es dem NRW-Europa-Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, dem Abgeordneten im Europaparlament Dr. Markus Pieper und auch Münster Oberbürgermeister Markus Lewe, wenn im kommenden Mai die Europawahlen stattfinden.

Angesichts des Nachwuchses am Pascal-Gymnasium Münster. dem Gymnasium Wolbeck und dem Richard-Weizsäcker-Berufskolleg Lüdinghausen und Dülmen müssen sich Europa-Enthusiasten keine Sorgen machen. Die drei Schulen, die ohnehin bereits das Label Europa-Schule tragen, wurden am Montagnachmittag bei einer Feierstunde in der Bezirksregierung für ihre vielfältigen Aktivitäten, Europa erlebbar werden zu lassen, mit der Coudenhove-Kalergi-Plakette ausgezeichnet. Die verleihende überparteiliche Europa-Union Münster würdigt damit Engagement für den Europa-gedanken und überdies Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, den Gründer der paneuropäischen Bewegung, dem vor 100 Jahren ein Miteinander der europäischen Nationen vorschwebte.

Die drei Schulen stehen in der Liste der bisher insgesamt sieben Preisträger in bester Gesellschaft. Darunter sind die Euregio, EU-Kommissions-Präsident Jean-Claude Juncker oder die ehemalige Präsidentin des EU-Parlaments, Simone Veil.

Für das Pascal-Gymnasium erzählte der Schüler Nikolaus Knubel, zusammen mit Schulleiter Ralf Brammeier , wie er durch die vielfältigen Austausch-Aktivitäten seiner Schule zum überzeugten Europäer wurde. Die Leiterin des Gymnasiums Wolbeck, Edith Verweyen-Hackmann, berichtetete unter anderem von Skype-Konferenzen, die Euopa-Parlamentarier wie Markus Pieper ins Klassenzimmer nach Wolbeck und in den Austausch mit den Jugendlichen bringen.

Die seit 1947 bestehende Europa-Union Münster engagiert sich für die Belebung des Europa-Gedankens – wozu vor allem deren Jugendorganisation „Junge europäische Föderalisten“ beiträgt. Europa-Union-Vorsitzender Dr. Marko Heyse stellte fest, dass „Europa kein Selbstläufer ist. Man muss darum kämpfen.“ Der 70 Jahre alte NRW-Europaminister Holthoff-Pförtner appelliert, die vielen für junge Leute wunderbaren Selbstverständlichkeiten des europäischen Zusammenlebens, von offenen Grenzen bis zum Daten-Roaming nicht aufs Spiel zu setzen, so dass nationalistische Ressentiments wieder aufbrechen könnten. Er selbst hat das Jugendlicher noch erlebt. Er empfiehlt den jungen Leuten: „Reisen, reisen, Reisen“.