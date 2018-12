In den Weihnachtsferien (21. Dezember bis 6. Januar), aber besonders an den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel sind viele städtische Einrichtungen geschlossen. Die Ausnahmen stehen hier.

An den Festtagen gelten in vielen städtischen Einrichtungen veränderte Öffnungszeiten: Das gibt die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt.

Der Wochenmarkt auf dem Domplatz findet am 24. und 31. Dezember jeweils von 7 bis 13 Uhr statt; der Mittwochs-Markt am 26. Dezember fällt hingegen aus.

Die Stadtverwaltung selbst hat zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen – aber es gibt Ausnahmen: Am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) öffnet die Bürgerhalle im Rathaus am Prinzipalmarkt von 10 bis 16 Uhr. Dies gilt auch für den folgenden Samstag (29. Dezember) und Neujahr. Am 27. und 28. Dezember ist die Bürgerhalle mit dem Friedenssaal von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der sozialpsychatrische Dienst des Gesundheitsamtes ist für dringende Notfälle unter ' 4 92 53 60 zu den üblichen Sprechzeiten erreichbar.

Die Münster-Information bleibt bis zum 7. Januar geschlossen. Die Beratungsstelle zieht wegen der Sanierungsarbeiten im Stadthaus an den Übergangsstandort Syndikatplatz 3. Nach den Weihnachtsferien ist sie wieder wie gewohnt geöffnet.

Stadtmuseum öffnet am 26. Dezember und 1. Januar

Am zweiten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr lädt das Stadtmuseum von 11 bis 18 Uhr zu einem Bummel ein. Geschlossen bleibt das Haus an der Salzstraße am 24., 25. und am 31. Dezember sowie am 2. Januar.

Die städtischen Hallenbäder laden vom 27. bis 30. Dezember zum Schwimmspaß ein. Die für Schulen reservierten Badezeiten stehen in den Ferien ebenfalls zur Verfügung. An den Feiertagen (24. bis 26. Dezember) und zum Jahreswechsel (31. Dezember und 1. Januar) bleiben die Bäder geschlossen. Die städtischen Turn- und Sporthallen sind während der Ferien (21. Dezember bis 6. Januar) geschlossen.

Büchereien legen eine Pause ein

An den Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr legen die Stadtbücherei und die Büchereien in den Stadtteilen sowie der Bücherbus eine Pause ein. Geschlossen sind auch die Außenrückgaben am Alten Steinweg und der Büchereien im Aaseemarkt und in Kinderhaus. Zwischen Weihnachten und Silvester sind die Stadtbücherei im Zentrum und die Büchereien in Coerde, Kinderhaus und an der Dieckmannstraße in Gievenbeck wie gewohnt geöffnet; auch der Bücherbus fährt dann seine üblichen Haltestellen an.

Die Büchereien im Aaseemarkt, am Hansaplatz und St. Michael in Gievenbeck bleiben zwischen den Jahren geschlossen.