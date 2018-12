Für rund zwei Stunden musste am Dienstagvormittag die A1 zwischen dem Autobahnkreuz Münster-Süd und Hiltrup in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt werden. Ein Auffahrunfall war der Auslöser für die Sperrung. Zwei Personen wurden schwer, drei weitere Unfallbeteiligte leicht verletzt.

Laut Bericht der Polizei hatte ein 31-jähriger Autofahrer am Autobahnkreuz Münster-Süd die Fahrspur gewechselt, dabei übersah er nach ersten polizeilichen Erkenntnissen den Wagen eines Fahrers aus Münster. Der 54-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Heck des Autos des 31-Jährigen.

Beide Fahrzeuge wurden auf einen anderen Fahrstreifen geschleudert. Dort prallte der Wagen des 31-Jährigen aus Münster gegen ein weiteres Fahrzeug, in dem ein 46-jähriger Mann aus Niederwerrn am Steuer saß. Dessen Fahrzeug wurde 100 Meter weit in eine Nothaltebucht katapultiert.

Der 31-Jährige und der 46-Jährige wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der 54-Jährige blieb unverletzt, drei Beifahrer wurden leicht verletzt.