Von Pjer Biederstädt

Normalerweise liegen Alec Cook, Oliver Bendrien und Wilson Gu um diese Zeit am Strand. In diesem Jahr heißt es für die drei Austauschschüler aus Sidney jedoch: Daunenjacke statt Badehose. Denn sie feiern Weihnachten in Deutschland. Und haben auf dem Weihnachtsmarkt in Münster eine wahre Entdeckung gemacht.

Nein, nicht der Glühwein zieht die drei „Aussies“ immer wieder in den Rathausinnenhof, sondern die Currywurst. „Fantastic“ schmecke diese, sagt Alec Cook geradezu überschwänglich. Dass dies nicht die klassischste aller vorweihnachtlichen Delikatessen ist, macht den Gästen aus Down Under nichts aus. Für sie ist der Weihnachtsmarkt – auch abgesehen von der kulinarischen Offenbarung – eine echte Attraktion. „Es gibt nichts Vergleichbares bei uns“, erzählt Oliver Bendrien.

Ungewohnte Schulzeit

Die kleinen Hütten, in denen man Geschenke kaufen kann, gefallen den drei Jugendlichen gut. Gebrannte Mandeln, Brezeln und Bratkartoffeln finden sie auch ganz schmackhaft, wie Leo Reinartz, Max Schilling und Gideon Doering wissen. Die drei Schüler des Gymnasium Paulinum sind schließlich ihre Gastgeber. Fünf Wochen lang waren die Münsteraner im Spätsommer in Australien; genauso lange leben die Australier hier in den Gastfamilien.

Für sie ist es ungewohnt, so kurz vor Weihnachten noch zur Schule gehen zu müssen. In der Heimat genießen ihre Schulkameraden an der Knox Grammar School gerade die achtwöchige Ferienzeit. Immerhin: Hier müssen sie nicht wie in Sydney in Uniform in die Klasse kommen.

Und dann wäre da noch das Wetter. „Hier ist es 30 Grad kälter“, sagt Alec Cook. Aber das hat auch sein Gutes: Am vergangenen Sonntag hat Wilson Gu erstmals gesehen, wie weiße Flocken vom Himmel fielen. Vorher kannte er Schnee nur aus Skigebieten. „Und dort liegt meist Kunstschnee.“

Den Wintereinbruch nahmen die sechs 15- bis 16-Jährigen zum Anlass für eine Schneeballschlacht. „Unsere deutschen Freunde haben klar gewonnen. Sie haben einfach mehr Erfahrung mit Schnee“, erklärte Oliver Bendrien die Niederlage.

Nur gut, dass sie wissen, wie sie über die Pleite hinwegkommen: Mit einer Currywurst vom Weihnachtsmarkt.