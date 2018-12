Von Karin Höller

Sie hat ein Herz für nostalgischen gläsernen Weihnachtsschmuck, am liebsten mundgeblasen. Eine Leidenschaft, die für Soetkin Stiegemeier-Oehlen die Triebfeder war, den von ihrer Familie vor fast 40 Jahren gegründeten Weihnachtsmarktstand auf dem Aegidiimarkt über viele Jahre weiterzubetreiben.

Wegen anderer beruflicher Verpflichtungen soll zum Ende dieser Weihnachtsmarkt-Saison allerdings Schluss sein. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge werde ich mich in Zukunft mit voller Kraft anderen Projekten widmen können“, sagt sie und bedankt sich vor allem bei der treuen Stammkundschaft.

Familiäre Tradition

Einige Familien kommen jedes Jahr vorbei und ergänzen ihre Sammlungen – „manche in der dritten Generation“, erzählt Stiegemeier-Oehlen, die seit ihrem zwölften Lebensjahr immer wieder am Weihnachtsstand ihres Vaters mithalf. Ein Foto von ihm hängt immer noch in der Weihnachtshütte neben all dem nostalgischen Weihnachtsschmuck vornehmlich aus Thüringen, aber auch von Manufakturen in Tschechien und Polen.

Dieser Tradition ist Soetkin Stiegemeier-Oehlen treu geblieben, seitdem ihre Eltern Klaus und Ingeborg Stiegemeier-Oehlen, die als Antiquitätenhändler und Inneneinrichter 1977 zu den ersten Mietern im Aegidiimarkt gehörten und gemeinsam mit Bernd Saabe und Peter Wulf die ersten Weihnachtsmarktstände im Aegidiimarkt platzierten.

Fotostrecke: Münsters Weihnachtsmarkt-Händler im Steckbrief Fotostrecke Foto: Oliver Werner

Die Organisation des Marktes habe ihr Vater Anfang der 90er-Jahre nach Aufgabe seines Ladenlokals an Heidi Hungeling, Inhaberin des damaligen Palmencafés, abgegeben und für wenige Jahre dem Aegidiimarkt den Rücken gekehrt. „Der Weihnachtsmarktstand meines Vaters“, so die Tochter, „befand sich für einige Jahre im Rathausinnenhof, bevor er Mitte der 90er-Jahre an seine gewohnte Stelle im Aegidiimarkt zurückkehrte“.

Nach dem plötzlichen Tod des Vaters habe sie im Jahr 2006 den Stand übernommen, erzählt Soetkin Stiegemeier-Oehlen.

Sowohl den Vater als auch seine Tochter eint die Leidenschaft für mundgeblasenen Christbaumschmuck.