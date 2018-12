Regierungspräsidentin Dorothee Feller hat am Dienstag die Stiftungsurkunde für die Triebold-Wittkop-Stiftung übergeben. Sie will unter anderem Tier- und Umweltschutz sowie die Völkerverständigung fördern.

Von Martin Kalitschke

Von 1972 bis 1995 war der Jurist Dr. Klaus Triebold Kanzler der Westfälischen Wilhelms-Universität, seine Frau Hildegard Wittkop arbeitete als Unternehmerin. In Gedenken an ihre mittlerweile verstorbenen Eltern haben nun Klaus-Jörg Triebold und seine Schwester Dr. Karin Triebold die „Triebold-Wittkop-Stiftung“ ins Leben gerufen. Regierungspräsidentin Dorothee Feller überreichte den beiden am Dienstag die Stiftungsurkunde.

„Unsere Eltern waren nicht nur im Tier- und Umweltschutz aktiv, sie haben sich auch für Kunst und Kultur engagiert“, berichtet Klaus-Jörg Triebold. „Ziel der Stiftung ist es, ihr Engagement in Bereichen, die für sie wichtig waren, fortzusetzen.“

Auch in Sachen Völkerverständigung will sich die Stiftung engagieren. Seine Eltern besaßen ein Studentenwohnheim, in dem junge Menschen aus aller Welt lebten, berichtet Klaus-Jörg Triebold. „Als unsere Mutter starb, meldete sich eine Chinesin, die im Wohnheim gelebt hatte, und sagte: ,Unsere Oma ist tot‘.“ Die Stiftung wolle jungen Menschen die Möglichkeit bieten, nach Münster zu kommen, um dort ihre Kunst zu präsentieren, berichtet Triebold. „Langfristig wäre es natürlich auch schön, wenn es einen Austausch in die entgegengesetzte Richtung gibt“, betont er. Auch Veranstaltungen mit kulturellem Hintergrund oder mit Tier- und Umweltschutz-Zielen sollen gefördert werden.

Die Triebold-Wittkop-Stiftung ist die 218. Stiftung in Münster – und die 648. unter dem Dach der Bezirksregierung. Klaus-Jörg Triebold betont, dass Spenden in die neu gegründete Stiftung ausdrücklich willkommen seien.