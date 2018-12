Der Allwetterzoo Münster engagiert sich schon seit 15 Jahren für den Schutz von akut vom Aussterben bedrohten asiatischen Schildkrötenarten. Dieses Jahr falle die Nachzuchtbilanz besonders erfolgreich aus, heißt es in einer Pressemitteilung des Tierparks: Fast 200 Jungtiere von Arten, die als kritisch bedroht eingestuft werden, schlüpften in den Artenschutzprojekten. Einige Arten gehören zu den 25 weltweit am stärksten bedrohten Schildkröten, unter ihnen auch Zhouis Scharnierschildkröte, deren Überleben maßgeblich von Münster aus gesichert worden sei.

Mit zwei Artenschutzprojekten, dem „Internationalen Zentrum für Schildkrötenschutz“ (IZS) in Münster und dem „Angkor Centre for Conservation of Biodiversity“ (ACCB) in Kambodscha, setzt sich der Allwetterzoo schon seit 15 Jahren für den Schutz bedrohter asiatischer Schildkrötenarten ein. Unter ihnen Arten der Scharnierschildkröten (Cuora), die in diesem Jahr von der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz zum „Zootier des Jahres“ gekürt wurden und von der Weltnaturschutzunion als „critically endangered“ eingestuft werden und damit kurz vor dem Aussterben stehen.

Beispielsweise wurde die Zhouis Scharnierschildkröte (Cuora zhoui) bisher nicht in der Natur gefunden. Bekannt sind nur die 140 Individuen der Art, die sich in menschlicher Hand befinden und von denen 80 in Münster geschlüpft sind. Die zusätzlich in diesem Jahr geschlüpften sieben Jungtiere steigern daher die Gesamtpopulation um fünf Prozent Das IZS leistet damit einen maßgeblichen Beitrag zum Erhalt dieser Art.

Ähnliches gilt für die Sulawesi-Erdschildkröte, die kurz vor dem Aussterben steht, kaum in zoologischen Einrichtungen gehalten wird und seit Jahren im IZS erfolgreich vermehrt wird. Im ACCB stehen kambodschanische Arten im Vordergrund. Unter anderem hält man dort eine von nur zwei Zuchtgruppen einer dort vorkommenden Unterart der südlichen Flussschildkröte.

Allein im IZS sind in diesem Jahr 70 Jungtiere geschlüpft. Unter anderem zehn Jungtiere der McCords Scharnierschildkröte, einer Art die wahrscheinlich in der Natur ausgestorben ist und von der weniger als 1000 Individuen in Menschenhand bekannt sind. Hinzu kommen sechs Jungtiere der Goldkopfscharnierschildkröte, die genauso stark bedroht ist.