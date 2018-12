Kindern, deren Familien sich teure Geschenke zu Weihnachten nicht leisten können, dennoch so manchen Wunsch zu erfüllen: Das ist die Idee hinter dem Kaufhof-Charity-Baum. Auch in diesem Jahr haben Kunden des Kaufhauses wieder fleißig Wunschzettel von Kindern aus dem Kinderheim St. Mauritz vom Baum genommen und umgesetzt.

Geschenke des Kaufhof-Charity-Baumes an das Kinderheim St. Mauritz: Alle Jahre wieder nähert sich die Weihnachtszeit und alle Kinder freuen schon das ganze Jahr auf das winterliche Großereignis. Schon seit einiger Zeit werden fleißig die Wunschzettel geschrieben, Geschenke in Geschäften ausgewählt und die Tage bis Weihnachten runtergezählt.

Dieses Glück wird aber nicht jedem Kind zuteil. Und genau deshalb gibt es bei Kaufhof in Münster nun im 15. Jahr die "Charity-Baum-Aktion". Hier hängen Wunschzettel von Kindern vom Kinderheim St. Mauritz, die leider niemanden haben, an den sie ihre Wünsche richten können. Somit konnten sich Kunden von Galerie Kaufhof einen Wunschzettel mitnehmen, das Geschenk besorgen und in der Filiale abgeben.

Mit vielen Einkaufstüten bepackt überbrachte am Donnerstag der Filial-Geschäftsführer von Kaufhof Galeria, Jörg Pantenburg (4v.l.) 150 verpackte Geschenke an den Heimleiter Michael Kaiser (5.v.l.) und an die Mitarbeiter.