Weihnachten ist das Fest der Lichter: Weihnachtsbaum, Adventskranz, Lichterketten und Schwippbögen. Überall strahlt und funkelt es. Ein schöner Anblick – solange aus dem Licht nicht ein Feuer wird. Die Feuerwehr erklärt, auf was in Wohnzimmer und Küche zu achten ist.

Damit der Weihnachtsbaum sein grünes Kleid möglichst lange behält und die Feiertage in aller Ruhe verlaufen, gibt Münsters Feuerwehr einige Tipps rund um den Baum im Wohnzimmer – und den Festtagsbraten in der Küche. Die Feuerwehr erinnert auch noch einmal an die Pflicht, Rauchmelder in den Wohnungen anzubringen und empfiehlt sie weiterhin wärmstens für den Gabentisch.

Wer den Weihnachtsbaum erst kurz vor dem Fest ins Haus holt, hält ihn länger frisch. Besonders wichtig: Ausgetrocknete Weihnachtsbäume sind leicht entflammbar, warnt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Das gilt auch für Adventskränze. Im Haus sollte der Baum ständig im Wasser stehen um der Austrocknung ein wenig vorzubeugen. Zusätzlich sei es nach wie vor sinnvoll, einen gefüllten Wassereimer oder einen Feuerlöscher griffbereit zu haben.

Auf echte Kerzen verzichten

Die Feuerwehr empfiehlt, den Weihnachtsbaum mit elektrischen Kerzen zu schmücken. Wenn es doch echte Kerzen sein müssen, sollten die Kerzen stets von hinten nach vorne und von oben nach unten angezündet werden. Gelöscht werde auf umgekehrtem Wege.

Bei der Zubereitung von Gans und anderem Festtagsbraten sollte bedacht werden, dass brennendes Fett in Pfannen oder Fritteusen nie mit Wasser gelöscht werden darf. Spritzendes Fett ist höchst gefährlich und verursacht schmerzhafte Verbrennungen auf der Haut. Im Falle eines Falles den Deckel auf Topf oder Pfanne – und runter vom Herd damit.