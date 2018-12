Bischof Dr. Felix Genn wird die Mitternachtsmette an Heiligabend und die Messe am ersten Weihnachtstag zelebrieren. Foto: Oliver Werner

Für viele Christen gehört der Kirchgang – zumindest – an Weihnachten einfach zum guten Ton. Im St.-Paulus-Dom gibt es zu den Festtagen und in Richtung Jahreswechsel wieder ein volles Programm.

Mit festlichen Gottesdiensten wird im St.-Paulus-Dom Münster das Weihnachtsfest gefeiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Feier der Weihnacht beginnt an Heiligabend (24. Dezember) um 15 Uhr mit der Vesper mit Bischof Dr. Felix Genn. Musikalisch begleitet sie der Mädchenchor am Dom. Die Vesper wird live im Internet unter www.bistum-muenster.de, www.paulusdom.de, www.kirche-und-leben.de und www.katholisch.de sowie auf der Facebook-Seite des Bistums übertragen.

Ab 22.30 Uhr ist die Einstimmung mit Orgelmusik, Lesung und Gesängen. Die Mitternachtsmette fängt um 23 Uhr an. Bischof Genn wird sie mit den Domgeistlichen zelebrieren. Es singt der Domchor begleitet von einem Instrumentalensemble. Am ersten Weihnachtstag (25. Dezember) beginnt um 10 Uhr die Messe mit Bischof Genn. Um 15 Uhr ist Vesper mit dem Bischof.

Am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) zelebriert Weihbischof Dr. Stefan Zekorn die Messe um 10 Uhr. Weitere Messen sind an beiden Feiertagen um 7 Uhr, 8.15 Uhr, 11.45 Uhr und 18.30 Uhr.

Am zweiten Feiertag lädt das Domkapitel zum Weihnachtskonzert um 16 Uhr mit den Ensembles der Dommusik ein. Der Eintritt ist frei.

Silvester und Neujahr

An Silvester (31. Dezember) finden um 7 Uhr, 8 Uhr und um 12.15 Uhr Messen statt. Außerdem feiert Bischof Genn das Dankamt der Stadt Münster in der Stadt- und Marktkirche St. Lamberti. Beginn ist um 10 Uhr.

Um 18 Uhr wird der Dom an Silvester vorübergehend geschlossen. Abends lädt der Bischof ab 22.30 Uhr zur besinnlichen Silvesternacht in den Dom ein. Der Dom ist nur über den Eingang Marienkapelle/Horsteberg erreichbar. Einlass ist ab 22 Uhr. Anbetung, Schweigen, Meditation, neue geistliche Lieder, Instrumentalmusik, ein Jahresrückblick, Gebete und Fürbitten werden die Zeit von 22 bis 24 Uhr prägen.

Gegen 0.30 Uhr wird der Bischof die erste heilige Eucharistie des neuen Jahres feiern. Im Anschluss sind alle Mitfeiernden zu einem Umtrunk in das Bischöfliche Priesterseminar Borromaeum, Domplatz 8, eingeladen. An Neujahr wird der emeritierte Weihbischof Dieter Geerlings die Messe um 10 Uhr zelebrieren. Weitere Messen finden statt um 7 Uhr, 8.15 Uhr, 11.45 Uhr und 18.30 Uhr. Die Vesper, in der die Klarissenschwestern singen, ist um 15 Uhr.