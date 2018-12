Zwischen den Jahren macht wieder die Revue „Holiday on Ice“ Station in der Halle Münsterland. Diesmal präsentieren die Eiskunstläufer ihre Produktion „Atlantis“.

Die Revue Holiday on Ice feiert 75 Jahre unvergessliche Show-Momente und Eiskunstlauf auf Weltklasse-Niveau. Vom 28. Dezember bis zum 1. Januar wird in Münster die Produktion Atlantis mit einer Hommage an das versunkene Paradies mit Momentaufnahmen aus Leben und Liebe des prachtvollen Inselreichs gezeigt. Der Mythos um Atlantis, das in nur einer Nacht und an einem Tag mit all seinen Bewohnern im Meer versunken sein soll, beflügelt bis heute den Entdeckergeist von Wissenschaftlern und Historikern – und die Fantasie.

Das Produktionsteam um Choreograf Robin Cousins bringt dafür eine mitreißende Live-Show auf das Eis und setzt das Können der Eiskunstläufer mit allen Mitteln der Bühnenkunst in Szene. Mit dabei sind die TV-Stars Valentina und Cheyenne Pahde. Die Zwillinge entdeckten schon als Kinder ihre Leidenschaft für Eiskunstlauf und bestritten bis zu ihrem zehnten Lebensjahr erfolgreich Wettkämpfe.

Zum 75-jährigen Bestehen von Holidy on Ice wurde eine Holiday-on-Ice-Academy gegründet, ein auf die Zukunft gerichtetes Format, das sich laut Pressemitteilung an den Eiskunstlaufnachwuchs richtet und je einem Nachwuchstalent in jeder Tourstadt einen Auftritt auf der großen Showbühne ermöglichen soll – in Münster am Freitag (28. Dezember) um 15.30 Uhr. Aljona Savchenko und Bruno Massot, Olympiasieger und Holiday-on-Ice-Gaststars, sind die Gesichter der neu gegründeten Academy.

„Jeder Eiskunstläufer träumt von dieser großen Bühne. Umso mehr freuen wir uns, nun nicht nur selbst auf dieser Bühne bei Holiday on Ice aufzutreten, sondern auch vielen Nachwuchstalenten die Möglichkeit vom großen Auftritt geben zu können“, berichtet die Paarläuferin stolz. Als besonderes Highlight werden unter allen Bewerbungen fünf Talente ausgewählt, die exklusiv an einer Master Class, einem zweistündigen Eiskunstlauf-Workshop, teilnehmen.